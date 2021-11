Ballando con le Stelle, l'appassionata rumba di Arisa e Vito (che forse guarderà anche Lady Gaga): «Siete una vittoria»

Sempre più sensuale Arisa. Sul palco di Ballando con le Stelle la cantante lascia tutti senza fiato. Protagonista indiscussa del talent di Rai 1 ormai la cantante di Sincerità sembra aver abbandonato il suo style anni '50 per convertirsi a pin up sexy. 12 anni fa si era presentata sul palco di Sanremo, con gli occhialoni e un look iper classico, quasi da signora, e ora la ritroviamo in versione bondage nei suoi profili social per il lancio del suo ultimo brano "Altalene". Abito nero con spacco vertigionoso, parrucca bionda, pizzo trasparente e un ventaglio rosso. «Un po' di rumba, un po' di freestyle e un po' di giappone così» presenta così la sua esibizione la scatenata Arisa. «Lei è una persona che più le poni limiti e meno ti da - io la amo così come è» Vito Coppola, il suo maestro non ha dubbi. E se per lei il percorso di accettazione del suo corpo è stato difficile ora pare sia finalmente giunto al termine. «E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la sua strada finalmente la Dea si è risvegliata». Questo il suo post su instagram per lanciare il brano.

Ma canzoni a parte stasera Arisa ha già superato la prima prova a sorpresa di Ballando con le Stelle.

Arisa sexy su Instagram, le foto hot della cantante lucana fanno impazzire i fan

Arisa e Vito, la prova che guarderà anche Lady Gaga

Arisa sale di nuovo sul palco tra i protagonisti di Ballando con le Stelle insieme al maestro Vito Coppola con il quale è sempre più legata. «Io sento che lei farà parte della mia vita sempre», questo dice di Arisa Vito. E stasera i due si dovranno esibire sulle note di Star is born di Lady Gaga. Una rumba appassionata per dimostrare che la cppia è veramente affiatata non solo a parole. L'esibizione va benone e finisce con un abbraccio infinito tra i due. Fabio Canino interviene per dare una notizia molto importante ai concorrenti: «Stasera Lady Gaga è a Milano e mi ha promesso che guarderà la vostra esibizione», ora se sia vero o no non lo sappiamo ma Arisa comunque è ancora a bocca aperta. «Siete una vittoria» gli dice Zazzaroni.

Ballando con le Stelle, Arisa per il Ddl Zan mostra il seno: la seducente performance della cantante