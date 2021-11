Fabio Canino e la carrambata a Sabrina Salerno

Fabio Canino durante una replica di Fiesta la Commedia, lo spettacolo tributo a Raffaella Carrà in scena al Teatro Sala Umberto di Roma, ha fatto una "carrambata" a Sabrina Salerno. La cantante ora protagonista nel cast di Ballando con le Stelle è andata ospite a teatro insieme a Carolyn Smith e tanti altri colleghi del talent show allo spettacolo del collega Canino e si è trovata protagonista pur stando in poltrona.

La sorpresa

Dopo 31 anni infatti la showgirl ha rincontrato Scialpi, collega in uno show proprio della Carrà. 2...3, era questo il nome del programma che vedeva una Sabrina e uno Scialpi ai primi passi nel mondo della tv. «Mi ricordo che eravate due giovani e andavate molto d'accordo», con queste parole Fabio anticipa la sorpresa. «Quanto è che non lo vedi, che non senti Scialpi?», sabrina risponde: «L'ho sentito da poco ma non lo vedo da almeno 5 anni».... «Ebbene cara Sabrina Scialpi è qui!!!»