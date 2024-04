Terra Amara, le anticipazioni di stasera (venerdì 26 aprile): Hakan minacciato da Hamran

Dopo vari cambi di palinsesto (e la puntata speciale di ieri) stasera in tv, venerdì 26 aprile alle 21.40 su Canale 5 torna Terra Amara. La soap opera turca che ha conquistato anche il pubblico italiano prosegue con la sua messa in onda due volte a settimana: la domenica dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì in prima serata. Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera

Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak.

Decidono di chiedere a Vahap di risolvere il problema. Fikret riesce a rintracciare Ali Riza, l'uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità, ma lui rifiuta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza; avrebbero il compito di ucciderlo, ma se lo fanno scappare. Intanto, Vahap continua a perseguitare Colak: fa trovare un topo morto al ristorante, provocando così il panico tra i clienti.

Sermin e Betul elaborano un piano per fuggire dall'ospitalità di Vahap. Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola. Hakan cade nella trappola di Hamran, che gli punta una pistola alla testa ed è pronto ad ucciderlo per vendicare la morte di suo padre.