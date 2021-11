Ballando con le Stelle, «Anche Maria De Filippi lo guarda»: la reazione di Milly Carlucci

Si è vero: anche Maria De Filippi guarda Ballando con le Stelle. Nonostante la regina di Canale 5 si trovi il sabato sera come competitor di Rai 1, essendo protagonista di Tu si que vales, pare proprio che la moglie di Maurizio Costanzo guardi interessata anche il programma di Milly Carlucci. La conduttrice del talent di Rai 1 lo ha scoperto qualche ora fa a La Vita in Diretta. Il retroscena viene svelato durante un discorso di Anna Pettinelli, la quale fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi come coach di canto. Si parla proprio di Ballando e Alberto Matano dà la parola alla speaker. Quest’ultima ammette di essere una spettatrice del talent di Milly Carlucci, sebbene faccia parte del cast di Amici. «Ma Maria ne è a conoscenza», si scherza in studio.

«Io sono prima di tutto una spettatrice di Ballando, perché vi vedo, vi guardo, mi appassiono. Se Maria lo sa? Certo, non c’è niente di male, ci mancherebbe. Certamente che lo sa»

«Anche Maria De Filippi guarda Ballando»

Ma ci pensa Carolyn Smith a mettere a tacere la chiacchiera: «Anche lei lo guarda». Così a La Vita in Diretta si viene a sapere che la De Filippi segue con interesse le dinamiche dei vip-ballerini che accadono nello studio di Rai 1. La più incredula, ma orgogliosa è proprio la conduttrice del talent di mamma Rai. Milly Carlucci ascolta in diretta tale rivelazione, in collegamento dagli studi di Ballando e ride, probabilmente felice della notizia.

E mentre Arisa da coach di Amici è approdata nel cast di Ballando come concorrente, Raimondo Todaro (ballerino storico di Milly) si è conquistato una cattedra proprio nella scuola di Queen Maria.

La sfida tra la de Filippi e la Carducci si ripropone il sabato sera a colpi di ascolti. E sebbene Ballando con le Stelle abbia registrato un certo successo non ha vinto dati audience alla mano. La De Filippi su Canale 5 ha sempre trionfato. Entrambi i programmi hanno comunque registrato ottimi risultati. Tra qualche settimana, però, i due programmi non si sfideranno più. La Carlucci avrà un nuovo rivale e dovrà vedersela con Uà, lo show con Claudio Baglioni.