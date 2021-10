Ballottaggio Roma tra Enrico Michetti, candidato del centrodestra, e Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra. Il ballottaggio avrà luogo nei giorni del 17 (domenica) e 18 (lunedì) ottobre 2021. Chi otterrà più preferenze sarà eletto sindaco della Capitale. Al primo turno Enrico Michetti ha ottenuto il 30,21% dei voti, seguito da Roberto Gualtieri (27,02%), Carlo Calenda (19,71%), Virginia Raggi (19,15%). Al ballottaggio vanno quindi i due candidati con il numero più alto di preferenze, Michetti e Gualtieri.

Chi è Enrico Michetti

Enrico Michetti è nato 19 marzo 1966 a Roma. Il candidato sindaco per il centrodestra si è laureato in Economia Aziendale e ha iniziato poi ad esercitare la carriera di avvocato e professore di diritto pubblico. È noto ai romani per le partecipazioni a Radio Radio.

Chi è Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri è nato il 19 luglio 1966 a Roma. È professore associato di Storia contemporanea alla Sapienza. Ha militato fin dalla gioventù nel Pci e poi nei Ds. È tra i fondatori del Partito Democratico. È stato ministro dell'economia e delle finanze dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021.