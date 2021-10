Gualtieri sindaco di Roma: deve conquistare la fiducia di chi stringe i denti

Il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, si rivolge al nuovo sindaco di Roma: "L'astensione così massiccia deve portare Roberto Gualtieri - dice Martinelli - a guardare a tutta quella gente che stringe i denti e che non è andata a votare, dopo essere stata decisiva nel portare al Campidoglio Alemanno, Marino e la Raggi. Ha esperienza europea e questo può essere utile nei giorni in cui arrivano i fondi del Recovery. Il dovere di Gualtieri è quello di riposizionare Roma come città attrattiva per investimenti e iniziative che la riportino alle fase di sviluppo più importanti della sua storia recente, gli anni Sessanta ma anche quelli a cavallo tra anni Novanta e Duemila".