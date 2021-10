Ballottaggi, affluenza al 43,94%. A Roma ha votato il 40,68%, a Trieste il 42%

Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 17:16

Ballottaggi. L'affluenza alla chiusura dei seggi è del 43,94% dopo la rivelazione per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla chiusura dei seggi aveva votato il 52,67%. Dunque ha votato molto meno della metà degli elettori, con un calo di circa 9 punti percentuali rispetto all' affluenza, pur bassa, di due settimane fa.

A Roma l'affluenza definitiva al ballottaggio si attesta al 40,68% secondo i dati definitivi del portale del Viminale Eligendo, 8 punti sotto la percentuale del I turno quando a votare era stato il 48,54 degli aventi diritto.

La percentuale di affluenza finale per le elezioni nel Comune di Trieste al turno di ballottaggio è stata pari al 42%. Hanno votato in 77816 su 184489 elettori. Lo comunica il Servizio elettorale della Regione.

Al ballottaggio a Torino l'affluenza è stata del 42,13%, nuovo minino storico che ritocca il 48,08% del primo turno. Sono andati alle urne 290.581 elettori su 689.684 aventi diritto. L'affluenza più alta nella circoscrizione 1 (Centro-Crocetta), 46,49%, la più bassa nella circoscrizione 6 (Barriera di Milano-Falchera-Regio parco), alla periferia nord della città, 35,66%.

E' del 47,36% l'affluenza definitiva alle urne al comune di Varese, nel ballottaggio tra il primo cittadino uscente del centrosinistra Davide Galimberti (appoggiato anche dai 5stelle) e lo sfidante, il leghista Matteo Bianchi. Nel primo turno nel comune lombardo aveva votato il 50,93% degli aventi diritto. Al primo turno Davide Galimberti si era fermato al 48% delle preferenze, mentre lo sfidante, il leghista Matteo Bianchi, per il centrodestra, aveva preso il 45% dei voti. Con 25 sezioni scrutinate su 85 Galimberti è in vantaggio con il 54,13% dei voti contro il 45,87% di Bianchi.