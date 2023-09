Roma, abbonamento bus e metro a 50 euro per gli under 19. «Ai giovani accesso illimitato ai trasporti»

A Roma gli under 19 viaggeranno (quasi) gratis. Il provvedimento, approvato oggi dalla giunta capitolina, consentirà ai giovani dagli 11 ai 19 anni di utilizzare tutta la rete del trasporto pubblico locale in modo gratuito, al solo costo di 50 euro l'anno per l'emissione di una tessera magnetica con la quale poter circolare.

L'iniziativa

Presentata oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè nella Sala delle bandiere in Campidoglio, la misura potrà essere richiesta online dalla mattina del 7 settembre.

Secondo il sindaco, è un atto doppiamente importante: «Lo è per i giovani e lo è perché incentiva l'uso del tpl. C'è un lavoro di potenziamento di Atac e della flotta che vogliamo accompagnare con un incentivo concreto, una misura di sostenibilità ambientale.

La delibera della giunta fa seguito a quanto deciso in assestamento di bilancio. «Si è scelta una misura di impatto sulla città e che tocca i ragazzi che vanno a scuola. È un momento di crisi dei costi: mentre tutto aumenta, noi abbattiamo il costo del tpl. Così si genera un effetto virtuoso: minore traffico e quindi maggiore velocità dei mezzi stessi», ha detto Gualtieri.

Per il sindaco inoltre si tratta di un «incentivo all'interoperabilità, perché sarà anche compresa nell'abbonamento la componente fissa dei monopattini, delle biciclette e simili. I ragazzi siano l'avanguardia di una riscoperta del trasporto pubblico».

Le modalità

«La delibera che consente ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni un abbonamento al costo di 50 euro ha come requisito solo la residenza anagrafica a Roma», ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. «Gli abbonamenti potranno essere richiesti già dal 7 mattina, dalle 8 in poi. Due le modalità: chi ha già la metrebus card può fare tutta la procedura online, e i maggiorenni possono farlo da soli. Per chi non ha la card bisogna prima iscriversi al sito dell'Atac e successivamente andare in biglietteria a ritirare il titolo. L'abbonamento vale 365 giorni e consente di salire su tutto il tpl: Atac, tram, metro, bus, regionali Trenitalia e Cotral. Noi manteniamo anche le precedenti agevolazioni: gli under 10 non pagano, mentre gli studenti 19-26 anni sotto i 20 mila di Isee restano tra i 120 e i 150 euro», ha detto ancora Patanè. «Aiutiamo le famiglie in difficoltà e raggiungiamo gli obiettivi che ci eravamo posti. Quest'anno lo stanziamento è di 7,7 milioni. Per i bilanci successivi, comprese le vecchie agevolazioni, saremo sui 7,8 milioni di euro».

Ora però non deve scattare, ha voluto sottolineare il dg di Atac Alberto Zorzan, la "corsa all'abbonamento": «Non ci sono limiti né di tempo né di posti, non vi affrettate, la tessera si può fare anche in un secondo momento. Unico dettaglio: la tessera non deve avere altri titoli di viaggio già caricati». «È un progetto - ha affermato in conferenza stampa la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli - che guarda ai giovani, alle famiglie, un messaggio di visione che l'Assemblea capitolina ha voluto dare con forza. I giovani sono il nostro futuro e questo è un messaggio credibile».

Per Valeria Baglio, capogruppo Pd, è «un risultato epocale per la Capitale, e non solo. Per la prima volta in una metropoli italiana c'è una misura così dirompente e innovativa. Il sindaco ci ha creduto fin dal primo momento, perché così come noi della maggioranza ha subito colto i tre fattori fondamentali: un forte valore culturale, ambientale e sociale».