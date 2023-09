Roma, l'appello di Gualtieri ai romani: «Aiutateci a limitare i disagi del traffico». Il sindaco a piazza Pia

Sarà la principale opera per il Giubileo del 2025 il futuro sottovia di Piazza Pia. Un cantiere che dal suo avvio (lo scorso 22 agosto) e con le prime modifiche alla viabilità tra il Vaticano e Prati, sta creando non poche difficoltà al traffico. Facendo un sopralluogo nel cantiere, ieri il sindaco Roberto Gualtieri non ha nascosto i disagi: «Ci sarà più traffico. Lavori così importanti non possono non avere un impatto sulla mobilità. E per serietà noi lo diciamo ai romani. Ma chiediamo loro di avere pazienza perché ne vale la pena». Soprattutto il primo cittadino ne ha approfittato per lanciare un appello alla cittadinanza: «Aiutateci a limitare i disagi. È chiaro che anche i romani devono dare una mano, non lasciando la macchina dove può rallentare la circolazione e utilizzando itinerari alternativi. Noi stiamo facendo il massimo, non raccontiamo promesse che non ci sono». Sempre il sindaco ha ricordato che «è stato studiato un meccanismo di mobilità per ridurre i disagi». E non ha escluso «aggiustamenti ulteriori da fare». L'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha anche annunciato per la linea bus 40 «la soppressione del capolinea su Borgo San Angelo, con limitazione del percorso e una sola fermata su Lungotevere in Sassia e l'utilizzo di bus di lunghezza massima di 12 metri».

Vigili, basta straordinari: finiti i fondi per pagare le ore in più per controlli su viabilità e malamovida

Giubileo, posteggi a rischio: bocciato il parcheggio sul Lungotevere Castello, c'è il veto della Cassazione

LA METRO

Per alleggerire il caos, Gualtieri ha garantito una riapertura anticipata della linea della Metro A, oggi oggetto di manutenzione straordinaria. «Cosi si potrà avere la metro la sera per le festività di Natale». La presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, ha promesso «altri interventi concreti per fluidificare il traffico nei punti più critici».Come detto, lo scorso 22 agosto sono partiti i lavori a piazza Pia: da un lato, all'altezza del Passetto, sarà realizzato un tronchetto sotterraneo per congiungere l'area direttamente con il tunnel del Gianicolo, costruito per il Giubileo del 2000; dall'altro, la stessa piazza diventerà interamente pedonale per realizzare una lunghissima promenade lungo i giardini di Castel d'Angelo, via della Conciliazione fino al colonnato di piazza San Pietro. Tornando allo stato dell'arte del cantiere - l'opera viene realizzata da Anas con un investimento complessivo di 70 milioni di euro - ieri sono terminati tutti i lavori preparatori (allestimento del sito, recinzione delle aree di lavoro, stoccaggio dei materiali) mentre vanno avanti la costruzione della platea di alloggiamento delle 11 pompe totali (del peso di 220-230 tonnellate) e il perforamento di 18 micropali a sostegno della platea: interventi necessari per lo spostamento dei due collettori fognari. Terminata questa fase, si inizierà a scavare il sottopasso che partirà dal Passetto.Gualtieri ha confermato la chiusura del cantiere per l'8 dicembre del 2024, quando aprirà la Porta Santa che dà l'avvio ufficiale al Giubileo. «Ma siamo nei tempi - ha aggiunto - anche per quanto riguarda gli altri cantieri giubilari, che riguardano il restyling di piazza San Giovanni, piazza dei Cinquecento e del Ponte di Ferro in zona Ostiense». Sul fronte dell'intervento nell'area di Termini, l'assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha segnalato «la massima attenzione su via Parigi che è la parte più delicata perché c'è un solettone sotto i magazzini della Sovrintendenza archeologica».