Roberto Gualtieri: «Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma»

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2021 "Oggi inizia un lavoro di intensità per rilanciare Roma e farla funzionare meglio e per farla crescere creando occupazione. Per farla diventare una città più inclusiva e vicina alle persone, campione dell'innovazione tecnologica e che sappia valorizzare il bagaglio di partecipazione popolare che ho visto durante la campagna elettorale" lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco eletto di Roma, commentndo la sua vittoria al ballottaggio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it