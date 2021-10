Ballottaggio Roma, proiezioni: Gualtieri 59,9%, Michetti 40,1%. Applausi al comitato elettorale. Zingaretti: «Bravo Roberto, sarai grande sindaco»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 16:03

Ballottaggio a Roma, i risultati in diretta. Alle 15 si sono chiuse le urne anche nella Capitale: i romani sono chiamati a scegliere il futuro sindaco tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Affluenza in calo rispetto al primo turno. Ecco le prime proiezioni. In vantaggio il candidato del centrosinistra.

APPROFONDIMENTI ROMA Video PERSONE Roberto Gualtieri, chi è il candidato sindaco di Roma del... ROMA Ballottaggio Roma: Gualtieri e Michetti alle urne nella prima... LA GIORNATA Ballottaggi, cresce l'Italia del non voto. A Roma deserti i... ROMA Ballottaggio Roma, il candidato sindaco Roberto Gualtieri al voto

LO SPOGLIO IN DIRETTA

Ballottaggi, risultati in diretta: Roma, Torino, Trieste, Latina, Varese

Ballottaggi, cresce l'Italia del non voto. A Roma deserti i seggi di periferia

I RISULTATI IN DIRETTA

Roberto Gualtieri 59,9%

Enrico Michetti 40,1%

Diretta

Ore 16.02: GLI AUGURI DI CALENDA «Complimenti calorosi a Gualtieri». Lo scrive su Twitter l'eurodeputato Carlo Calenda, precisando che «gli eletti della lista CalendaSindaco daranno il loro contributo, con un'opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito», aggiunge Calenda.

Complimenti calorosi a @gualtierieurope gli eletti della lista @CalendaSindaco daranno il loro contributo, con un’opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 18, 2021

Ore 15.53: «Se le cose vanno in questa direzione è un risultato straordinario, il Pd torna a vincere seriamente in Italia». Così la deputata del Pd ed ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ha commentato a Skytg24 i ballottaggi a Roma, dal comitato elettorale del candidato sindaco romano del Pd, Roberto Gualtieri. «Noi abbiamo scelto candidati molto competenti e che sapevano interpretare questo momento e che hanno fatto proprie le responsabilità richieste ora con la pandemia», ha aggiunto. E sul futuro del Pd ha concluso: «Quello di Enrico Letta è un progetto ampio che punta ad allargarsi, perché da soli si può vincere ma insieme si fa meglio».

Ore 15.43: «Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Fb.

Ore 15.40: «Non possiamo che essere molto soddisfatti. Aspettiamo dati più consolidati ma il trend ci dice con chiarezza che siamo di fronte alla vittoria di Roberto Gualtieri». Lo dice la presidente del comitato Gualtieri Beatrice Lorenzin.

Ore 15.23: SE DATI CONFERMATI COMIZIO GUALTIERI A SANTI APOSTOLI ALLE 18

Ore 15.21: Abbraccio tra Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti al comitato dopo il primo exit poll che dà vincente il candidato del centrosinistra nella sfida al Campidoglio. Se i dati dell'exit poll dovessero essere confermati, Roberto Gualtieri dovrebbe tenere un comizio a piazza Santi Apostoli verso le 18. Prima il candidato del centrosinistra dovrebbe fare un passaggio nella sede del Pd al Nazareno.

Ore 15.09: Applausi al comitato di Roberto Gualtieri quando sono stati proiettati i primi exit poll in Rai che lo danno tra il 59 e il 63% dei consensi sul suo sfidante Enrico Michetti al 37-41%.

Ore 14.47: Il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è arrivato al comitato elettorale di Portonaccio, dove seguirà lo spoglio del ballottaggio.