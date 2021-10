Lunedì 18 Ottobre 2021, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 19:04

Elezioni Roma. Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il candidato del centrosinistra, al ballottaggio, ha recuperato il gap dallo sfidante Enrico Michetti, che al primo turno poteva vantare una percentuale di voti maggiore. Dal 30,2% a 27,1% per il candidato del centrodestra del primo turno, al ballottaggio si passa al 60,1% al 39,9% (mancano poche sezioni da scrutinare, ndr) per l'ex ministro dell'Economia. Ma come è maturato nei Municipi, in termini di voti, il sorpasso?

Gualtieri sindaco di Roma: «Inizia lavoro per rilanciare la Capitale». E conferma: giunta senza M5S

Ballottaggio Roma, il voto nei Municipi

I dati dello spoglio (quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, quindi sono suscettibili di modifiche) dicono che Michetti ha ottenuto la maggioranza dei consensi solo in un Municipio: si tratta del VI, quello di Tor Bella Monaca. Una delle periferie su cui il candidato del centrodestra ha molto "battuto" in campagna elettorale. Qui ha ottenuto (sezioni pervenute 175 su 182) il 53,48% dei voti, contro il 46,52% di Gualtieri. Anche al primo turno in questo Municipio Michetti era avanti.

Il problema (per il candidato del centrodestra) è che non è riuscito a "tenere" il vantaggio in 8 municipi nei quali al primo turno era risultato in testa: IV, V, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. Ecco quindi dove Gualtieri ha "ribaltato" il risultato: Tiburtino, Prenestino, Eur, Ostia, Portuense, Aurelio, Monte Mario e Ponte Milvio. Anche municipi dove storicamente il centrodestra ha un buon risultato elettorale, il candidato del centrosinistra ha fatto breccia e conquistato la "maggioranza". Il Centro Storico (Municipio I), così come il Nomentano (Municipio II) e Garbatella (Municipio VIII) hanno invece confermato la tendenza del primo turno, con Gualtieri vincitore.

I dati

E' proprio quello della Garbatella il municipio dove Gualtieri ha raggiunto la percentuale più alta: il 68,44%. In Centro Storico (67,04%) la seconda affermazione più importante per il candidato del centrosinistra. Che si conferma vincitore anche al Nomentano dove ottiene il 65,58% contro il 34,42% di Michetti. A Monte Sacro (Municipio III), al primo turno i due candidati finirono appaiati: al ballottaggio è finita 62,82% a 37,18% per Gualtieri. Che si è confermato primo anche all'Appio (Municipio IX).

I "ribaltoni"

Detto di Tor Bella Monaca, dove Michetti "vince" 53,48% a 46,52%, si passa quindi ai Municipi dove Gualtieri ha ribaltato il risultato rispetto al primo turno. Al Tiburtino ha ottenuto il 59,46% contro il 40,54% di Michetti (al primo turno il risultato era stato 30,87% Michetti e 27,26% Gualtieri). Al Prenestino è finita 59,25% a 40,75% (primo turno 27,72% a 32,08%). Stesso discorso all'Eur: 59,92% a 40,08% per Gualtieri, due settimane era finita 29,86% a 24,93% per Michetti). A Ostia e al Portuense il nuovo sindaco ha ottenuto rispettivamente il 54,23 e il 58,84%: al primo turno si era fermato al 21,87% e al 27,74%. Risultato ribaltato anche all'Aurelio, Monte Mario e Ponte Milvio dove finisce rispettivamente 56,51% a 43,49%, 58,36% a 41,64% e 51,37% a 48,63% per Gualtieri. Che due settimane fa aveva perso 33,55% a 25,08%, 31,56% a

In termini assoluti Michetti al primo turno aveva incassato 307.869 voti contro i 276.276 di Gualtieri. Al ballottaggio il candidato del centrosinistra è diventato sindaco con 516.773 preferenze contro le 342.666 di Michetti.