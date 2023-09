Lunedì 4 Settembre 2023, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 06:38

Almeno cinquanta centesimi all'ora in più per parcheggiare in Centro. E altrettanti cinquanta in meno per fermarsi nelle zone periferiche e semiperiferiche. Addio al "tariffone" giornaliero da 4 euro, mentre l'amministrazione ha in mente di creare 30mila nuovi stalli (rispetto agli attuali a 73.548) tratteggiati dalle strisce blu. Quindi a pagamento.

Dietro le quinte - e in collaborazione con Roma Servizi per mobilità - prende forma la rimodulazione delle tariffe per parcheggiare nelle strisce blu. Un tema che il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore a Trasporti, Eugenio Patanè, avevano affrontato già durante la campagna elettorale per le comunali del 2021. Nella maggioranza la parola d'ordine è proprio "rimodulazione": certo, anche con l'introduzione di nuove aree soggette a sosta tariffata, i rincari ci saranno, ma nel centrosinistra nessuno vuole sentire di parlare di stangata. Anche perché sulla mobilità il Campidoglio ha già tanti fronti aperti, molti dei quali fortemente impopolari: in settimana si attendono notizie dalla Regione per limitare l'impatto della nuova Ztl Fascia verde, che stando al progetto iniziale avrebbe dovuto interdire da novembre la circolazione ad almeno mezzo milione di veicoli (compresi i diesel Euro4 per i quali si va verso una moratoria); oggi, invece, si dovrebbe approvare la determina per la gratuità delle tessere annuali per gli studenti tra gli 11 e i 18 anni (si pagheranno però 50 euro per attivare una carta), mentre è stati sbloccato l'impasse sul nuovo regolamento per i bus gran turismo, gli Hop-On Hop-Off, che vedrà salvate le concessioni di alcune aziende del settore. In quest'ottica, l'imperativo in maggioranza è evitare stangate sulle strisce blu, iniziando a tutelare i residenti che pagano l'accesso alla Ztl e faticano a trovare parcheggio.

Copre l'auto prima di partire, al ritorno dalle vacanze trova la multa: lo sfogo dell'automobilista. «Bastava scostare il telo»

TURN OVER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In incontri riservati con esponenti della maggioranza o con le categorie, l'assessore Partanè ha ripetuto che l'obiettivo dell'amministrazione non è fare cassa. Per la cronaca, attraverso Atac, il Comune incassa poco meno di 33 milioni all'anno. Si vuole, da un lato, incentivare dove è possibile il mezzo pubblico, dall'altro, facilitare una maggiore rotazione nelle aree di parcheggio e ridurre le permanenze, per aiutare chi sceglie le zone più commerciali per trovare uno stallo libero.L'obiettivo è portare in Aula Giulio Cesare già entro quest'anno il nuovo piano tariffario. Come detto, il primo punto è aumentare il costo nelle aree centrali e nelle Ztl più trafficate (qui si paga 1,20 all'ora): il rincaro dovrebbe attestarsi a cinquanta centesimi all'ora, anche se in un primo tempo sarebbe stato valuto un incremento di un euro. Di converso, scenderanno di mezzo euro all'ora (oggi si paga un euro) i parcheggi nelle aree fuori dal centro storico e dal I Municipio, iniziando già da alcune parti di Prati. Sempre nell'ottica di evitare soste lunghe, sarà cancellata la tariffa giornaliera di 4 euro, mentre non varranno nelle aree più congestionate della città gli abbonamenti. Si sta lavorando per mantenere inalterati i canoni per i residenti nelle Ztl, mentre per i commercianti l'assessore Patanè sta studiando una nuova modalità per le piazzole di carico e scarico: per evitare che vengono usate dai normali automobilisti, saranno monitorate da sensori. Tariffe più basse, ma mantenendo l'obbligo del disco orario, davanti agli ospedali. Più complesso installare nuovi stalli a pagamento: a Roma Servizi per la Mobilità il compito di trovare 30mila spazi. Un analogo progetto era stato portato avanti anche dalla ex giunta Raggi, che ipotizzò di estendere il pagamento anche a Torre Angela, Anagnina, Boccea, Flaminia, Cassia e Ostia.