Gualtieri, da Falcao un messaggio (vocale) di auguri al nuovo sindaco di Roma

Martedì 19 Ottobre 2021, 12:45

Paulo Roberto Falcao, storico numero 5 (rpt: 5) della Roma, ha inviato un messaggio vocale di auguri e congratulazioni per la vittoria in Campidoglio a Roberto Gualtieri. L'ex ministro, durante la sua campagna elettorale, aveva citato più volte Falcao, come campione ma anche perché durante la sua stagione giallorossa, Gualtieri si appassionò alla bossa nova.

Dal Brasile, durante la campagna elettorale per il ballottaggio, il dem aveva incassato anche l'endorsement dell'ex presidente Lula da Silva.

