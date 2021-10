Ballottaggi, il centrosinistra vince (quasi) ovunque: successo della linea Letta, per Lega-Fdi-Fi Torino è una batosta

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 16:14

Non solo Milano, Bologna e Napoli: secondo gli exit poll e le prime proiezioni dei ballottaggi anche Roma e Torino saranno governate dal centrosinistra. Un successo clamoroso, ma non ancora rotondo. All’appello infatti, tra i sei capoluoghi di Regione andati alle urne manca ancora Trieste, i cui risultati sono in bilico. Chiaramente i numeri attuali andranno confermati dai dati reali ma il Pd - da solo o in coalizione, a seconda della città - potrà con grandissima probabilità fregiarsi del titolo di vincitore di questa tornata elettorale.

LE GRANDI CITTÀ

Nella Capitale Roberto Gualtieri avrebbe infatti raccolto tra il 58 e il 62 per cento delle preferenze secondo gli exit poll (59,1 per le proiezioni), staccando di circa venti punti Enrico Michetti, fermo tra il 38 e 42 per cento (40,9 per le proiezioni). Un successo quindi della linea Letta, capace di non forzare la mano per allearsi con i cinquestelle o con Carlo Calenda nella Capitale, ma di attrarne i consensi (al punto che i municipi centrali, che hanno votato per il leader di Azione sono quelli che hanno registrato le affluenze più alte). Michetti invece, che mai ha convinto a pieno politici, affezionati e militanti del centrodestra, non è riuscito a capitalizzare il vantaggio iniziale tra uscite discutibili e un programma spesso ritenuto poco convincente.

Nel capoluogo piemontese invece, a dispetto dei risultati del primo turno, davanti ci sarebbe Lo Russo col 53-57 per cento (59,2), seguito dal candidato di centrodestra Damilano tra il 43 e il 47 per cento (40,8). Altro successo del Pd senza Movimento 5 stelle che anzi, dati gli screzi tra l'ex consigliere Lo Russo e la sindaca uscente Appendino avrebbe provato anche a remare in minima parte contro il candidato di centrosinistra. Batosta invece per Lega-Fi-Fdi che sulla città piemontese puntavano tanto, consapevoli che potesse trattarsi dell'unica davvero in bilico tra i capoluoghi.



Ancora contesa Trieste. Nella la città friulana, già al centro delle cronache nazionali per le proteste anti-Green pass, si sta assistendo a un testa a testa destinato a protrarsi fino a sera. Al momento gli exit poll danno i candidati Di Piazza e Russo appaiati attorno alla stessa forbice: 48-52 per cento. Un tentennamento che però, fotografa ancora una volta le difficoltà della coalizione di centrodestra che proprio in Friuli prima e dopo il voto del 3 e 4 ottobre quasi ragionava come se si trattasse di un risultato acquisito. Presto per fare bilanci, ma in ogni caso impossibile per Salvini, Meloni e Tajani paralre di successo.

Capitolo a parte per quanto riguarda il M5s. Già sconfitto ampiamente al primo turno ora resta a guardare, in attesa dei risultati nei comuni in cui ha ancora qualche possibilità: Castelfidardo (Ancona), Cattolica (Rimini), Ginosa (Taranto); Marino (Roma), Noicattaro (Bari) e Pinerolo (Torino).

LE ALTRE

Presto anche per valutare i risultati delle città più piccole. Per le varie Latina, Benevento, Caserta e altri 4 capoluoghi di provincia (Cosenza, Isernia Savona e Varese) bisognerà attendere i primi risultati degli scrutini perché non sono stati effettuati exit poll. Al momento sono disponibili i dati della sola Cosenza, dove va in scena il singolare derby dei Caruso: 55,4 per cento per “Franz” Caruso del centrosinistra e 44,6 per cento per Francesco Caruso del centrodestra. Ovviamente però le sezioni scrutinate (9) sono pochissime e quindi i numeri vanno presi con le pinze.

Da sottolineare, purtroppo, ancora una volta come l’affluenza bassa sia stata principale protagonista. Attestandosi a urne chiuse attorno al 49 per cento secondo i dati del Viminale, una disaffezione che se confermata rischia di far passare alla storia questa tornata elettorale come una delle meno votate di sempre.