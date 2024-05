Sinner torna in campo, allenamento a Monte-Carlo in vista del Roland Garros. Il risultato degli ultimi esami

Jannik Sinner è tornato in campo e lo ha fatto a Monte Carlo, dove vive. Il tennista azzurro è rientrato da Torino dove ha svolto delle cure al J Medical per recuperare dal problema all'anca che gli ha impedito di partecipare agli Internazionali di Roma. Gli ultimi esami strumentali hanno dato esito positivo, in quanto l'edema si sarebbe riassorbito.

Sinner al Roland Garros, l'ultimo "indizio" del super coach Cahill: una racchetta sulla terra battuta e le palline di Parigi

Sinner torna in campo: il post social

Oggi infatti Sinner ha impugnato nuovamente la racchetta dopo il periodo di stop e di riabilitazione. Lo ha annunciato lo stesso Jannik tramite un post su Instagram dove si vede l'azzurro sul campo di allenamento a Monte Carlo insieme al suo team. La caption del muscolo e della clessidra fanno intuire come la testa dell'altoatesino sia già proiettata al Roland-Garros, in programma dal 26 maggio con il primo turno maschile. Dal 20 al 24 maggio, invece, previsti i turni di qualificazione.

A Parigi Sinner potrà provare a superare il serbo Novak Djokovic e diventare quindi n°1 nel ranking mondiale.

Le possibilità ci sono ma molto dipenderà anche e soprattutto dalle sue condizioni fisiche. E naturalmente anche sul suo cammino al Roland-Garros e a quello di Djokovic.