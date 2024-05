Challenger Torino, semifinali tutte italiane: Darderi-Musetti e Sonego-Passero, in palio la finale

Il Challenger di Torino presenta due semifinali tutte italiane che andranno in scena nella giornata di oggi. Saranno 4 azzurri a contendersi il titolo nell'Atp 175 della capitale piemontese. Luciano Darderi sfiderà Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego invece se la vedrà con Francesco Passero.

Darderi ha vinto nei quarti un altro derby azzurro contro Matteo Arnaldi, vincendo in 3 set (6-2, 2-6, 6-3). Musetti, invece, ha superato il brasiliano Felipe Meligeni Alves (6-1, 6-3). Dall'altro lato del tabellone Sonego ha superato lo statunitense J.J Wolf in due set (6-3, 6-3), senza particolari problemi. Chi ha vinto con maggiori difficoltà è stato Passero che ha battuto in 3 set l'americano Nakashima (7-6, 6-7, 6-1), con due tie-break. Adesso è tempo di semifinali.

Darderi-Musetti: semifinale del Challenger di Torino

La semifinale tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti andrà in scena a Torino oggi, sabato 18 maggio, con inizio del match intorno alle ore 18.

Sonego-Passero: semifinale del Challenger di Torino

La semifinale tra Lorenzo Sonego e Francesco Passero andrà in scena a Torino oggi, sabato 18 maggio, con inizio del match intorno alle ore 17.