Jarry: età, ranking Atp, la squalifica per doping. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma

Una finale inedita e inaspettata, quella degli Internazionali di Roma tra Alexander Zverev e Nicolas Jarry. Il tedesco sfiderà il cileno nell'ultimo atto del Masters 1000 del Foro Italico che ieri ha decretato la vincitrice nel femminile, la polacca Iga Swiatek. Jarry è la rivelazione del torneo e il suo percorso è da sottolineare: non solo le vittorie in fila contro i due italiani Arnaldi e Napolitano, ma anche quella con Muller agli ottavi e soprattutto quella in rimonta contro il greco Tsitsipas in tre set ai quarti di finale. In semifinale, invece, ha avuto la meglio sull'americano Tommy Paul