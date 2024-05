Coppa Italia, la figlia di Al Bano Carrisi difende il padre dopo le critiche sull'inno d'Italia

Sabato 18 Maggio 2024, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 10:33

Di recente, a causa della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, c'è stato a Roma un grande clima di festa, tra giochi di musica e colori che hanno riempito la cerimonia d'apertura dell'evento. Per poi concludere con un'esibizione di Albano Carrisi, che ha intonato l'inno nazionale. Eppure, nonostante le aspettative, pare che Albano non sia riuscito a soddisfare la platea, né i tifosi presenti allo stadio. Anche i telespettatori hanno commentato l'accaduto sul web. "Al Bano è stato scelto per non fare sembrare il gioco di Allegri al cosa peggiore della serata". "Con Albano che canta l'inno nazionale siamo davvero pronti alla morte, l'intonazione l'abbiamo già seppellita". "Aver scelto un dinosauro come Albano per l'inno rende bene l'idea dell'universo spaziotemporale in cui si colloca la Lega Calcio. Se l'idea era quella di creare il cringe è riuscita benissimo". Poco fa, tramite alcune Instagram stoties pubblicate sul suo profilo Instagram, la figlia di Albano e Romina Power ha mostrato una clip con alcuni titoli sull’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte del padre. "Voglio sentire voi cantare davanti a 70mila persone a cappella cosa combinate”. Una reazione stizzita a tutte le critiche per l'esibizione di suo padre, che ha fatto riflettere il web. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



