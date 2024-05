Bologna-Juventus: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Terzo posto in palio in questa 37ª giornata di Serie A, in cui il Bologna affronta la Juventus. La sfida tra le due squadre vale l'ultimo gradino del podio con i due club che sono a pari punti. I bianconeri arriva alla gara dopo il terremoto per l'esonero di Massimiliano Allegri in seguito alla sfuriata in finale di Coppa Italia. Proprio l'atteggiamento avuto al termine della partita, nei confronti del quarto uomo, di Giuntoli e del direttore di Tuttosport, ha portato all'allontanamento del livornese e di tutto lo staff. Per ora in panchina si siederà Paolo Montero, mentre per il futuro si pensa proprio al tecnico del Bologna Thiago Motta. L'allenatore ha dimostrato di avere le qualità per fare grandi cose, come il ritorno in Champions League degli emiliani dopo 60 anni.

