Paolo Montero allenatore della Juventus (fino a fine stagione): ufficiale. Oggi primo allenamento: il 20 maggio esordio a Bologna

Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, dopo l'esonero, due giorni fa, di Massimiliano Allegri. Lo comunica il club con una nota sul suo sito.

Il comunicato della Juventus

«Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della prima squadra maschile - si legge - Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1: questa mattina, domenica 19 maggio, dirigerà il suo primo allenamento con la squadra che poi guiderà nelle partite contro il Bologna (lunedì 20 alle 20.45 al “Dall’Ara”) e contro il Monza, all’Allianz Stadium, in data e orario ancora da definire, match che chiuderà la nostra stagione».

«A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del Dna Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno», conclude la nota della Juve.