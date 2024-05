Domenica 19 Maggio 2024, 07:00

Troppo forte, troppo sicura, troppo veloce, troppo fredda, troppo brava. Iga Swiatek domina Aryna Sabalenka con un chiaro 6-2 6-3 in un’ora e mezza nella prima finale di Roma fra le prime due del mondo. Firmando il terzo titolo al Foro negli ultimi 4 anni (12 mesi fa nei quarti contro Rybakina si arrese solo a un infortunio), eguaglia Smith-Court, Bueno e Sharapova e s’avvicina al record di 5 titoli di Chris Evert, confermandosi la più forte sulla terra battuta e marciando così ancor più da favorita sul Roland Garros che ha già griffato in 3 delle ultime 4 edizioni.

SUPERIORE

La finale praticamente non c’è: Iga strappa il break del 2-1 già dopo 10 minuti e non lascia più la presa. Comanda gli scambi e il punteggio, fa correre di qua e di là del campo la possente Aryna, la spompa, le impedendisce di colpire coi piedi ben piantati in terra, e poi la infila sistematicamente nell’angolo più scoperto. Spegnendo comunque tutte le palle break (7/7), portando sull’8-3 il bilancio con la bielorussa (5-1 sul rosso) e cancellando tutte le speranze che la potente tigre di Minsk aveva cullato a Madrid: l’anno scorso quando aveva inflitto l’ultima sconfitta alla regina (seguita da 9 finali vinte sul Tour!) e due settimane fa quando aveva persa per 9-7 al tie-break del terzo set, dopo 3 ore, mancando 3 match point.

GAMBE

La regina ha gambe sensazionali che le consentono di arrivare sempre al meglio sulla palla e di colpirla sempre in equilibrio. Da miglior atleta, risparmia anche attentamente le energie senza cedere set a Roma, sfruttando così il miglior arsenale tecnico e frustrando sempre più con l’andare dei minuti la povera Aryna. Che, arrivata al Foro acciaccata alla schiena, strada facendo, ha dovuto far ricorso due volte al terzo set, e l’ha spuntata solo per 9-7 al tie-break decisivo contro Elina Svitolina. Quando pensava di ritirarsi: «Sono stata fortunata, ho avuto un giorno in più per riprendermi, quindi sono comunque contenta di come sono andate le cose a Roma». Iga è di più, molto di più: la polacca che compie 23 anni il 31 del mese, firma il titolo WTA numero 21 in 25 finali, il quarto stagionale (più di tutte, anche come match: 38), è al 77° successo sul “rosso” in 87 match. Pur ancora così giovane, ha un rendimento al livello delle più grandi del tennis.

DOPPIO DOPPIO

La coppia Bolelli-Vavassori cede in semifinale 6-2 7-6 contro il binomio più affiatato, Arevalo-Pacic, sfiorando l’accesso almeno al super tie-break, ma potendo ancora cullare molte speranze di qualificarsi all’Olimpiade: «Un vantaggio poter giocare sempre insieme, mentre altre coppie cambiano per trovarsi con compagni di altre nazioni». Oggi Sara Errani, insieme a Jasmine Paolini, cerca di bissare il successo del 2012 insieme a Roberta Vinci, contro la coppia Gauff-Routliffe (Usa-Nzl). Nella finale del singolare maschile (ore 17) Sasha Zverev, contro la sorpresa cilena Nicolas Jarry, è favorito per replicare il trionfo 2017, quando, a 20 anni, irrompeva come un uragano nel tennis mondiale dominando in finale Djokovic. Proprio al Foro potrebbe ora riaprire il discorso al vertice interrotto al Roland Garros 2022 quando si distrusse una caviglia nella semifinale contro Nadal.