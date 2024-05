Montero, il giallo dell'annuncio che (ancora) non c'è: il caso della squalifica che non vuole scontare in serie A

La Juventus oggi ha deciso di separarsi da Massimiliano Allegri e di affidarsi a Paolo Montero. L'ex difensore bianconero prenderà il posto del livornese, ma fino ad ora da parte della società non c'è stato nessun annuncio ufficiale. La situazione è stata avvolta dal mistero, con il club che attualmente è senza un tecnico che possa guidare il club. Il motivo di rimandare la comunicazione è data proprio dall'uruguaiano e dalle ultime evoluzioni del suo attuale lavoro.

Paolo Montero, chi è il sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19

Nessun annuncio per Montero: ecco perché

I tifosi della Juventus si stanno chiedendo: perché non è stato annunciato ufficialmente Montero? Perché l'uruguaiano è squalificato. Il motivo, infatti, riguarda il lavoro di Paolo come allenatore della Primavera della Juventus. Con i giovani bianconeri, il difensore più espulso della storia della Serie A è stato squalificato e dovrà scontare la sanzione nella prossima partita disponibile. Venendo ufficializzato come allenatore della Prima Squadra, Montero avrebbe dovuto saltare proprio la sfida con il Bologna di lunedì 20. La società bianconera, invece, ha preferito lasciarlo con la Primavera in modo che, figurando come tecnico, salti la sfida con il Frosinone Primavera di domani alle 11. Una volta saltata quella partita, l'uruguaiano avrà scontato la squalifica e potrà quindi guidare Vlahovic e compagni contro il Bologna. È possibile, quindi, aspettarsi l'annuncio ufficiale nel primo pomeriggio di domani.