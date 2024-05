Zverev: età, ranking Atp, il diabete e le accuse di violenza dalle ex. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma

Alexander Zverev è stato uno dei più grandi protagonisti degli Internazionali di Roma di tennis. Il tedesco, nato il 20 aprile 1997, ha eliminato in serie Vukic, l'italiano Darderi, Borges, Fritz e in semifinale il cileno Tabilo. In caso di successo a Roma, sarebbe il secondo dopo quello del 2017 quando superò in finale Novak Djokovic.