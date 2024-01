Lazio, rifinitura anti Lecce senza Felipe Anderson e Zaccagni: le probabili formazioni

Allarme ancora non rientrato del tutto. Dopo essersi fermato nell’allenamento mattutino, Felipe Anderson nel pomeriggio ha seguito l'allenamento della Lazio da bordocampo. A rallentarlo sono stati gli acciacchi dovuto alle 125 partite consecutive (record per la Lazio), ma Sarri ci conta ancora in vista del Lecce. Il numero 7 sarà una delle due opzioni per il centro dell’attacco assieme a Immobile, oggi definitivamente tornato in gruppo. Niente da fare invece per Castellanos, impegnato nelle terapie a Formello dopo la lesione rimediata all’adduttore sinistro.

Lazio, niente allenamento per Felipe Anderson e Zaccagni

In base a quanto emerso dalle prove tattiche all’interno del centro sportivo di Formello, Sarri contro il Lecce ritroverà innanzitutto Provedel tra i pali. In mezzo ci saranno ancora Patric e Romagnoli, mentre sulle fasce spazio Lazzari e Marusic. Stesso assetto del derby quindi, a differenza del centrocampo, dove ci sarà ancora Guendouzi, ma procedono verso la titolarità Rovella e Luis Alberto. In attacco infine sulle fasce Isaksen e Zaccagni sono comunque in vantaggio su Pedro nonostante il numero 20 non si sia allenato, così come Felipe Anderson in ballottaggio con Immobile per il centro del tridente.

Lazio, Sarri perde Castellanos e ritrova Immobile: Ciro in gruppo, ma ora a rischio c'è Felipe Anderson

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Castellanos.

Diffidati: Immobile, Zaccagni, Rovella, Cataldi, Pellegrini, Sarri.

Squalificati: -

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa.

Indisponibili: Dermaku, Sansone, Banda, Rafia, Touba.

Diffidati: Rafia, Dorgu, Strefezza.

Squalificati: -