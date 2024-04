Lazio-Verona, le probabili formazioni: Tudor pensa a Isaksen e conferma Castellanos. Baroni con Noslin e Suslov

Si avvicina un'altra sfida determinante per la Lazio in ottica Europa. Archiviata la terza vittoria di fila, domani sera (ore 20:45 all'Olimpico) Tudor da grande ex proverà a fare uno scherzo al Verona per tenere vivo il difficile sogno Champions League. Il tecnico croato ha avuto solo l'allenamento di oggi per preparare tatticamente il match e in base a quanto emerso dalla rifinitura nel centro sportivo di Formello qualche novità ci sarà rispetto alla semifinale di Coppa Italia vinta contro la Juventus.

Lazio, le idee di Tudor in ottica Verona

Non tra i pali, dove ci sarà ancora Mandas, e nemmeno in difesa, con Patric, Romagnoli e Casale confermati nel terzetto privo dell'infortunato Gila. Le sorprese saranno perlopiù a centrocampo con Kamada che insidia Cataldi per fare coppia con Guendouzi, mentre sulle fasce oltre al solito Marusic c'è Isaksen in pole rispetto a Hysaj e Pellegrini per completare la linea a 4. Nessun colpo di scena invece davanti visto che Felipe Anderson e Luis Alberto restano inamovibili alle spalle di Castellanos, ancora preferito a Immobile dopo la doppietta segnata in coppa. Il Verona di Baroni invece sceglierà ancora il 4-2-3-1 per fare punti d'oro in ottica salvezza e davanti si affiderà all'imprevedibilità di Noslin e Suslov.

Probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Gila.

Diffidati: Pedro.

Squalificati: -

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All.: Baroni.

Indisponibili: Cruz.

Diffidati: Folorunsho, Cabal.

Squalificati: -