Lazio, Sarri perde Castellanos e ritrova Immobile: Ciro in gruppo, ma ora a rischio c'è Felipe Anderson

Nella serata di ieri è arrivata la conferma alle sensazioni negative su Castellanos. La Lazio non potrà avere a disposizione il Taty né contro il Lecce e nemmeno in Supercoppa come si è potuto evincere dal comunicato di ieri del club: «Gli accertamenti svolti al Paideia International Hospital hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero».

Nell'allenamento mattutino almeno Sarri ha potuto riabbracciare Immobile in gruppo. Il capitano era fermo da Empoli per una lesione al flessore della coscia destra. Fino a ieri ha lavorato da solo nel centro sportivo e finalmente stamani è comparso di nuovo assieme al resto dei compagni. Il problema però è che neanche il tempo di esultare per il rientro del numero 17 che ora Mau rischia di perdere Felipe Anderson.

Durante le prove tattiche infatti il brasiliano è stato costretto a rallentare i ritmi per un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Nelle prossime ore, quando è prevista la seconda seduta di giornata, sicuramente ci saranno maggiori certezze, ma un altro stop è proprio ciò che non ci vorrebbe per i biancocelesti visti i tanti impegni in programma.