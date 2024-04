Lazio, svelata la maglia celebrativa per i 50 anni dal primo scudetto: tutti i dettagli

Ecco la maglia speciale dedicata al 50° anniversario del primo scudetto ideata da Lazio e Mizuno. Tocca a Cataldi, Felipe Anderson e Mandas presentarla sui canali social del club con gli eroi del 74’ sullo sfondo con la foto di squadra in bianco e nero. Lo "Special 50th Anniversary Kit", che verrà indossato contro l’Empoli in occasione della 36esima giornata (che verrà giocata tra l'11 e il 12 maggio), è stato svelato ieri mattina confermando le nostre anticipazioni ed è già in vendita per i tifosi sia negli store ufficiali biancocelesti e sia online.

Lazio, i dettagli della maglia celebrativa del primo scudetto

Maglia rigorosamente bianca e celeste con collo a V e bordi delle maniche bianchi come 50 anni fa per i giocatori di movimento e nera per i portieri. A impreziosire la divisa ci sono i nomi dell’intera rosa e dell’allenatore, Tommaso Maestrelli, in rilievo in delicate strisce verticali. Sulla parte alta della schiena, sotto il colletto, spunta un tricolore, mentre sotto lo stemma della Lazio c’è un banner dorato e la scritta 73-74 e Campioni d'Italia, mentre sul lato sinistro è applicato il logo Runbird di Mizuno, il tutto in un kit 100% poliestere riciclato.