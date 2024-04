Lazio, Fabiani fa chiarezza sul mercato: «La nostra politica è chiara: non prenderemo ultratrentenni»

Lazio, Fabiani: «Sanchez? Non prenderemo ultratrentenni»

Dopo la vittoria contro ilper 1-0, la quarta di fila pertra, lariprenderà oggi le operazioni ain ottica. I biancocelesti dopo un periodo complicato hanno ritrovato un buon ritmo al punto che le ultime quattro vittorie in campionato hanno riaperto persino la corsavisto che il quinto posto occupato dallaè a soli 4 punti di distanza. Dall'Europa dipenderanno le eventuali mosse estive sul mercato, sulle quali è tornato a fare chiarezza il direttore sportivo Angelo

«La nostra politica è chiara e coerente - ci rivela il ds biancoceleste - non prenderemo ultratrentenni». Questa la risposta in merito alle voci relative a un tentativo della Lazio per Sanchez, in uscita dall'Inter. L'obiettivo quindi resterà quindi quello di ringiovanire la rosa, ma anche su nomi di età inferiore rispetto all'attaccante cileno, come Mandragora e Gosens, Fabiani non fa un passo indietro rispetto a quanto già specificato nei giorni scorsi e smentisce ogni contatto: «Ribadisco, non ci sono trattative in corso e quindi nulla di vero sul mercato in questo momento.

L'Europa farà il mercato: la strategia della Lazio

Restiamo concentrati sul campionato in corso».

D'altronde è proprio il campionato in corso che decreterà il tesoretto da poter investire per trovare profili adatti al 3-4-2-1 di Tudor. Chiaro che con la Champions League ci sarebbero tutt'altre aspirazioni economiche rispetto all'Europa League o addirittura la Conference. Quindi per ora la Lazio si spinge al massimo a monitorare qualche occasione di talento in attesa di avere la certezza su quale competizione europea giocherà la prossima stagione. Dopodiché si potrà agire, tra l'altro dopo aver capito il futuro di alcuni senatori, su tutti Immobile, destinato a lasciare la Capitale, e Luis Alberto, di recente tornato ai suoi livelli dopo aver però sbandierato la voglia di lasciare la Lazio in estate. I cambiamenti non mancheranno, ma se ne riparlerà dopo il 26 maggio.