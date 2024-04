Juventus-Milan senza gol: Sportiello salva i rossoneri, Pioli rimane a +5 sui bianconeri

Zero gol e pochissime emozioni all’Allianz Stadium (esaurito) tra due squadre, Juventus e Milan, che evidenziano tutti i loro limiti all'inseguimento dell'Inter capolista. La Juventus ci prova e sfiora il vantaggio in più di un’occasione, decisivo Sportiello con almeno un paio di parate decisive. Mentre i rossoneri non calciano mai in porta ma si consolano con il +5 in classifica sui bianconeri, al terzo posto.

La partita dell'Allianz Stadium

Il Milan ha mezza difesa ai box e nel riscaldamento si ferma anche Maignan per un risentimento muscolare. Mentre la Juve conferma il 3-5-2 con Yildiz in attacco accanto a Vlahovic. Primo tempo molto tattico e in grande equilibrio che si gioca sui duelli incrociati: Weah e Cambiaso tengono a bada Leao, Bremer non perde d’occhio Giroud e Vlahovic fatica a uscire dalla morsa Gabbia - Thiaw, mentre Yildiz gioca largo in zona Musah. Il Milan spaventa Szczesny solo con un colpo di testa di Giroud, fuori bersaglio, mentre Cambiaso ha un paio di buoni spunti, ma la migliore occasione del primo tempo è un calcio di punizione di Vlahovic che impegna Sportiello sul suo palo; pallone insidioso che prende velocità rimbalzando sull’erba bagnata.

Qualcosa di più si vede nell’intervallo, con una fiammata immediata della Juventus: sassata di Kostic respinta alla grande da Sportiello, e tap-in di Danilo da pochi metri che esalta ancora i riflessi del portiere rossonero.

Vlahovic polemico all'uscita dal campo durante Juventus-Milan: cosa è successo con Allegri

Allegri si gioca Milik e Chiesa al posto di Vlahovic (che non la prende bene e si sfoga prima con la bandierina poi con una bottiglietta, e infine si sistema una borsa del ghiaccio sul ginocchio) e Kostic, mentre Pioli dà fiducia Okafor per Giroud. Milik entra in partita con un colpo di testa bloccato a terra da Sportiello su cross di Chiesa, capace di accendere la luce nel finale con i suoi strappi su entrambe le fasce. Nel finale la Juve sfiora la zampata decisiva con colpo di testa di McKennie non trattenuto da Sportiello, Rabiot prova a ribadire in rete ma Thiaw salva il Diavolo. Su corner successivo Milik angola troppo il colpo di testa, fuori alla sinistra di Sportiello, la Juve prova il tutto per tutto con gli ultimi assalti ma si deve accontentare dell’ennesimo pareggio, e incassa i fischi dello Stadium.