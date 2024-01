Calciomercato live, ultime notizie oggi: La Juventus vuole l'ex Liverpool Henderson. Roma, Sanches vicino all'addio

Gennaio è quasi arrivato a metà e con esso anche la finestra invernale di calciomercato, con le squadre di Serie A che stanno dando vita a diverse trattative. Su tutte, tiene banco quella che vede Samardzic lontano dall'Udinese con Juventus e Napoli che si stanno dando battaglia. Gli azzurri sono molto vicini ad Hamed Traorè ex Sassuolo. La Roma si prepara a salutare Renato Sanches, con un biglietto aereo verso Isstanbul. Dall'altra parte del Tevere, la Lazio è vicina all'addio di Basic che resta in Italia, dato l'interesse della Salernitana. Ecco le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta live.

