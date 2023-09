Lazio, consegnate le liste per Serie A e Champions League: niente Europa per Basic

Dopo i mini abbonamenti "Essere Laziali" formato Champions League, con la chiusura del mercato la Lazio ha ufficializzato anche le liste della rosa che utilizzerà per la Serie A (e ovviamente anche la Coppa Italia) e per l'Europa. Tra i vincoli da rispettare considerando i giovani formati nel proprio vivaio e quelli in altri vivai di squadre italiane, nell'elenco dei calciatori per la Champions ci sono stati alcuni tagli a differenza invece di quanto è accaduto per la Serie A e su tutti emerge l'assenza di Toma Basic in lista.

Lazio, ecco i mini abbonamenti "Essere Laziali" formato Champions League: tutte le info e i prezzi

Niente Champions per Basic, Mandas e Gonzalez

Una volta chiuso il mercato, la Lazio ha consegnato la lista definitiva per tutte le competizioni che ormai si potrà modificare al massimo in due occasioni extra trattative, oppure ogni settimana quando si riaprirà la finestra di trasferimenti invernale a gennaio. Per quanto riguarda la Serie A non ci sono grandi sorprese e nella lista dei 25 (che in realtà sono 22 perché non vanno considerati i calciatori nati dal 2001 in poi) è stato inserito anche Fares tra i 17 over 22 concessi nonostante sia in partenza. In vista della Champions League, che richiede 2 elenchi, invece Sarri è stato costretto a diversi tagli nella lista A perché gli under 22 vengono considerati nella lista B solamente se sono stati (o sono attualmente) tesserati col club per un periodo minimo di due anni.

Per questo motivo il tecnico a differenza della Serie A è stato costretto a inserire tra le scelte anche Rovella e Isaksen. Al primo ha fatto spazio Basic. Al secondo invece Fares. Oltre questi due profili, Sarri non ha considerato nemmeno i giovani Mandas e Gonzalez, che così non potranno partecipare alle gare del gruppo E di Champions. Escluso anche Kamenovic, ma il serbo non è mai stato preso in considerazione ed è in cerca di sistemazione.