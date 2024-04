Lazio, tra i convocati contro la Juventus non c'è Kamada: il giapponese out per un problema muscolare

C'è un'assenza dell'ultimo minuto in casa Lazio. I biancocelesti infatti contro la Juventus non potranno contare su Kamada. Il giapponese dopo le tante panchine con Sarri aveva iniziato a trovare spazio con Tudor giocando ben quattro partite su cinque da titolare, tre di fila tra derby e Genoa. Considerati i tanti impegni ravvicinati, sulla carta stasera il numero 6 avrebbe dovuto iniziare la semifinale di ritorno di Coppa Italia in panchina e al massimo subentrare nella seconda frazione, ma in extremis è stato escluso dai convocati per un problema muscolare.

Lazio, niente Juventus per Kamada: ecco il motivo

A bloccare Kamada, così come avvenuto con Lazzari, è stato un fastidio al polpaccio che ora il club capitolino spera non sia come una lesione. Uno po' come accaduto proprio con l'ex Spal, che comunque ha iniziato le terapie e il lavoro differenziato, ma che non ci sarà contro la Juventus. A chiudere la lista degli infortunati ci sono i lungodegenti Zaccagni e Provedel, che intravedono il rientro (soprattutto il numero 20). Spunta tra i convocati invece Gonzalez, che ormai non potrà più far parte della Primavera sino al termine della stagione poiché fuoriquota.