Lazio, allenamento mattutino senza Basic e Immobile. Sarri recupera Gila e Zaccagni

Giorno ordinario o festa, poco cambia alla Lazio. Prosegue infatti il lavoro della squadra biancoceleste a Formello in questo periodo di pausa. Per Sarri non andrà sottovalutato alcun dettaglio in vista della ripartenza ufficiale prevista per il 4 gennaio a Lecce. Prima, esattamente da lunedì 12 dicembre, ci sarà il ritiro in Turchia nelle vicinanze di Belek. Il primo giorno di allenamenti sarà martedì 13. Mercoledì 14 ci sarà la prima amichevole contro il Galatasaray, mentre la seconda sarà sabato 17 contro l’Hatayspor con ritorno domenica 18.

Lazio in campo senza Immobile

Oggi intanto Sarri ha incentrato ancora una volta l’allenamento sulla tattica. Seduta mattutina per i biancocelesti sul campo Fersini di Formello. Prima lungo riscaldamento con delle esercitazioni con il torello. Dopodiché spazio alle prove e infine alla partita a campo ridotto. Rispetto a ieri è tornato Gila dall’affaticamento alla coscia destra, così come Zaccagni, non al meglio. Ancora assente invece Basic per febbre, con ogni probabilità lo stesso motivo di Immobile, ieri claudicante e oggi infatti a riposo. La seduta è terminata con un lavoro atletico nel quale sono stati gestiti Romagnoli, Patric, Gila e Marcos Antonio. Aggregati dalla Primavera ancora Troise, Coulibaly e Bigonzoni. Domani è prevista una doppia seduta.