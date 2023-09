Lazio, ecco i mini abbonamenti "Essere Laziali" formato Champions League: tutte le info e i prezzi

Erano attesi e alla fine sono arrivati. Ecco i mini abbonamenti della Lazio in vista delle sfide che i biancocelesti giocheranno in Champions League contro Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord. Il marketing ha provato ad avere il via libera da parte di Lotito anche prima del sorteggio dello scorso giovedì, ma alla fine si è andati oltre l’inizio del mese di settembre. La vendita comincerà domani dalle 12 e si protrarrà fino martedì prossimo alle 23, e il tutto avverrà in due fasi. Il club sottolinea che le tessere si potranno sottoscrivere online oppure nei punti vendita, ma solo Vivaticket e non nei Lazio Style 1900.

Lazio, ecco i mini abbonamenti per la Champions League: le fasi

Da domani mattina dalle 12 fino a venerdì alle 23 ci sarà la prelazione per chi ha già l’abbonamento “Essere Laziali” classico con Serie A e Coppa Italia, ma si potranno anche acquistare liberamente tessere solamente nei posti rimasti ancora disponibili. Da sabato 9 settembre alle 12 fino a martedì 12 alle ore 23 invece entrerà in vigore la vendita libera, perciò senza più prelazione per gli abbonati in campionato. Da mercoledì 13 settembre, sempre alle 12, infine inizierà la vendita dei biglietti per la prima sfida contro l’Atletico Madrid.

I prezzi dei mini abbonamenti “Essere Laziali” targati Champions

I prezzi saranno i seguenti: le due Curve, Nord e Maestrelli, e i Distinti Nord e Sud a 120 euro (105 per chi è già abbonato al campionato). La Parterre Laterale 150 euro (135 per gli abbonati), mentre la Centrale 180 (150 per gli abbonati). La Tribuna Tevere 220 (180 per gli abbonati), mentre la Top 270 (225 per gli abbonati). Stessi prezzi per la Tribuna Monte Mario classica, mentre la Top 400 euro (360 per gli abbonati). Infine un abbonamento in Tribuna d’Onore Centrale costerà 1200 euro e 1050 per chi è già abbonato al campionato.

Le tariffe ridotte

I mini abbonamenti Champions “Essere Laziali” avranno altre tre tariffe ridotte oltre a quella dedicata a chi ha già acquistato le tessere per il campionato con cifre ulteriormente vantaggiose. Si tratta deglie gli(che avranno gli stessi prezzi) e infine gli, per i quali l’abbonamento costerà 40 euro in tutti i settori. Per queste ultime tre categorie sarà impossibile acquistare la tessera solo in. Infine la società anche per i mini abbonamenti Champions permetterà l’acquisto in tre rate tramite il circuito