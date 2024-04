Lazio, rientro importante per Tudor: dopo quasi un mese di stop riecco Zaccagni in gruppo

Quella di oggi a Formello è stata una mattinata simile al post gara di ieri. L'umore era basso per l'eliminazione dalla Coppa Italia nonostante una prova importante, ma la convinzione che la Lazio potrà dire ancora la sua per la corsa europea in questo di finale di stagione comincia a crescere. Per questo ieri Tudor non si è nascosto dopo il triplice fischio: «Abbiamo vinto due volte in tre gare contro la Juventus e sicuramente ciò ci darà fiducia per il termine della stagione. Questo è un punto di partenza e l’amarezza finale può influire solo positivamente».

Lazio-Juventus 2-1: Castellanos illude i biancocelesti con una doppietta, ma Milik porta i bianconeri in finale

Dopo quasi un mese di stop riecco Zaccagni

Un concetto che il tecnico ha ripetuto alla ripresa di squadra andata in scena stamattina a Formello divisa tra titolari e riserve, e dalla quale ha ottenuto una presenza importante in cambio: Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste, fermo da quasi un mese per una forte distorsione alla caviglia sinistra rimediata nella semifinale di andata di coppa, finalmente oggi è tornato in gruppo confermando le buone sensazioni degli ultimi giorni. Fresco di rinnovo con adeguamento sino al 2029, Mattia ha preso parte all'allenamento insieme a chi non ha giocato con la Juve o al massimo è subentrato e ha già messo nel mirino il Verona da grande ex, anche se almeno per questa settimana l'ordine sarà quello di non forzare troppo.

Quanti giocatori in dubbio da Lazzari a Gila fino a Provedel

Per un rientro importante ci sono allo stesso tempo diverse situazioni in dubbio visto che in tanti sono usciti acciaccati dalla sfida di ieri, come Casale e lo stesso Vecino. C'è poi Felipe Anderson, uscito per un alluce sanguinante, ma che dovrebbe recuperare per sabato. Andranno invece valutati gli acciacchi muscolari di Gila, sostituito con la Juve per un fastidio all'adduttore, e Kamada, nemmeno convocato per un problema al polpaccio sinistro. Stessa zona di Lazzari, che ancora non è tornato in gruppo e sta proseguendo il lavoro differenziato. Discorso che coinvolge infine pure Provedel, sempre più vicino al rientro dopo oltre un mese ai box per una dolorosa distorsione alla caviglia sinistra.