Lazio femminile in Serie A: la doppietta di Visentin regala la promozione alle ragazze di Grassadonia

La Lazio femminile conquista la promozione in Serie A, a distanza di due anni dall'ultima volta. Le ragazze di Gianluca Grassadonia, dopo aver perso lo scontro playoff per la promozione nella scorsa stagione, si prendono la loro rivincita e tornano nella massima serie con una giornata d'anticipo.

Doppietta di Visentin: inizia la festa

Decisiva la vittoria in trasferta contro il Ravenna che porta la firma di Noemi Visentin.

Doppietta della calciatrice romana classe 2000 che affonda l'ultima in classifica e da inizio alla festa della Lazio che tocca quota 78 punti. L'ultima giornata a Formello contro il Parma (secondo a quota 70 punti) sarà una formalità e permetterà alle biancocelesti di festeggiare davanti ai propri tifosi. La squadra di Grassadonia proverà a chiudere in bellezza, con una vittoria, dopo i 25 successi ottenuti in 29 partite di campionato.

La Lazio conquista la 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 in Serie A Femminile eBay 🦅🅰️



Le parole di Enrico Lotito

Al termine della partita ai microfoni dei canali ufficiali del club è intervenuto il direttore generale Enrico Lotito. Queste le sue parole. «Voglio fare i complimenti alle ragazze, che hanno fatto un percorso straordinario e lo meritano. Ma un ringraziamento va anche a tutto lo staff, per un ottimo lavoro. Abbiamo voluto fino in fondo questa promozione, sapevamo che non sarebbe stata facile. Giocando bene siamo riusciti a trovare il gol, poi l’abbiamo chiusa. Faccio i complimenti anche alle altre squadre, a partire dalla Primavera che ha fatto benissimo e andrà alle fasi finali venendo da un successo pesante con l’Inter. Siamo in crescita, era da tanto che non andavamo alle fasi finali. È un sinonimo di crescita, i complimenti vanno anche a tutto il settore giovanile».