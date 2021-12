Lazio Women, transfer arrivato per Chukwudi: domani in campo contro l’Hellas

Via libera al primo acquisto autunnale della Lazio Women. Ora è veramente tutto pronto per l’esordio di Ogonna Franca Chukwudi, attaccante nigeriana con passaporto svedese. La società capitolina era in attesa del transfer FIFA, e quest’ultimo è arrivato in mattinata. Mister Catini potrà subito utilizzare la classe ’88 in una sfida in piena zona retrocessione. Domani infatti al Fersini arriverà l’Hellas Verona, squadra che per rendimento è alla stessa stregua delle biancocelesti.

NUMERI INFERNALI – 9 sconfitte su 9 gare per la Lazio. 8 ko e un pari per le scaligere. Rispettivamente ultima e penultima in classifica, entrambe con difese colabrodo. 29 gol subiti per l’Hellas, 33 per le biancocelesti. 4 segnati per le gialloblu, 7 per le capitoline. Numeri infernali. Ambedue le squadre avranno un’occasione ghiotta per smuovere finalmente la classifica. Prima dell’ingiocabile Juve la squadra di mister Catini col Napoli aveva sfiorato il pari salvo crollare allo scadere con il gol del 3-4 delle partenopee. L’impegno contro un avversario altrettanto in difficoltà fa sperare in risultato positivo per togliere quello “0” dalla casella punti.

EMERGENZA – La dirigenza sta valutando il da farsi sul mercato. Oltre alla Chukwudi sono previsti almeno altri 5 rinforzi. In attesa di questi ultimi mister Catini avrà a che fare con una vera e propria emergenza. Considerate le 5 rescissioni contrattuali e l’infortunio a lungo termine di Margot Gambarotta (rottura del crociato), le biancocelesti si ritroveranno a ranghi ridotti da qui alle prossime settimane. La rivoluzione è cominciata. Ora però dovrà parlare anche il campo.