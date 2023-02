La Ternana Women in 10 perde in casa della Lazio che allunga in testa alla classifica

Una Ternana Femminile orgogliosa e tenace nonostante l'inferiorità numerica viene sconfitta 1-0 dalla Lazio capolista. Decisiva al Fersini una rete nei primi minuti di Chatzinikolaou. Le rossoverdi a inizio secondo tempo restano in dieci per l'espulsione di Salvatori Rinaldi. Partita accesa, ruvida e molto combattutta. La Ternana parte un po' timida e le biancazzurre premono subito. All'11' azione di Colombo che mette in mezzo per Chatzinikolaou che trova il tap-in vincente. Alla mezzora Lazio vicina al raddoppio con una punizione di Moraca che termina di poco alta. Nel finale di primo pericolosa Spryridonidou ma Guidi è attenta. Ad inizio ripresa la Ternana resta in 10 per l'espulsione di Salvatori Rinaldi per proteste. Qui le rossoverdi di mister Fabio Melillo tirano fuori l'orgoglio e mettono nell'angolo la Lazio che si difende e alla riesce a portare a casa una vittoria pesante. Vincono anche Napoli e Cittadella, e così le ragazze di Catini restano al comando con 44 punti a +2 dal Napoli, +3 dal Cittadella e adesso +6 sulla Ternana.

Il commento di mister Fabio Melillo: «Quando l'incontro è equilibrato ed esprime valori importanti da ambo le squadre, è l'episodio a decidere le sorti della partita. Il primo tempo siamo stati un po' timorosi ma ci sta visto che siamo molti giovani e abbiamo ragazze del 2001 e 2004 e questo lo subisci un po'. Potevamo fare meglio, c'erano le possibilità di mettere maggiore grinta, determinazione e voglia di lottare che forse in alcune fasi è mancata perchè le ragazze sono state timide. Ci sta di andare sotto 1-0 ma poi abbiamo reagito. Abbiamo cercato di sistemare alcune cose, abbiamo iniziato bene e poi c'è stata questa espulsione che francamente non sono riuscito a capire, ma ci fidiamo dell'arbitro. Sotto di un gol, in 10 ed in casa della prima in classifica abbiamo dimostrato chi siamo, abbiamo fatto gioco e messo all'angolo l'avversario. A loro è venuto il braccino del tennista ed il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto. Ho fatto i complimenti alle ragazze perchè una squadra che lotta così va premiata con i complimenti. Sappiamo però che dobbiamo fare tutti e 90 i minuti con l'atteggiameto del secondo tempo».

LAZIO FEMMINILE - TERNANA WOMEN 1-0

LAZIO FEMMINILE: Guidi; Falloni, Kakampouki, Varriale; Fuhlendorff (68' Pittaccio), Castiello, Eriksen, Colombo, Toniolo; Moraca (87' Giuliano), Chatzinikolaou. All.: Catini

TERNANA WOMEN: Ghioc; Pacioni, Massimino, Capitanelli; Labate, Fusar Poli, Di Criscio, Vigliucci, Lombardo (63' Tarantino), Spyridonidou (73' Corazzi), Salvatori Rinaldi. All.: Melillo

Marcatrici: 11' Chatzinikolaou (L)

Ammonite: Giuliano (L); Pacioni (T), Vigliucci (T)

Espulsa: Salvatori Rinaldi (T)

Arbitro: Manzo