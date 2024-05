Lazio, Lotito non molla la presa per Luis Alberto: prezzo fissato a 15 milioni per l'Al-Duhail

Giorni caldi, non solo per l'estate che si avvicina. Luis Alberto ha già fatto i suoi saluti per la stagione conclusasi con una panchina contro il Sassuolo nell'ultima partita di campionato: «Ieri è stata una giornata di grandi emozioni che non si dimenticano facilmente. Finisce la stagione con una grande soddisfazione: la Lazio giocherà in Europa anche il prossimo anno. Grazie mille a tutti i tifosi che ci appoggiano sempre, specialmente ai ragazzi della Curva Nord». Una sottolineatura, quest'ultima, dovuta allo striscione dedicatogli durante il match: «La pelota siempre al Diez... Buena suerte Luis!». Saluto di fine stagione in attesa del post di addio alla Lazio.

Lazio, Luis Alberto verso la cessione

Mentre il numero 10 si sta preparando a Siviglia per il decennale del matrimonio con la moglie Patricia, allo stesso tempo si avvicina sempre di più il divorzio dal club capitolino. Lo spagnolo d'altronde aveva fatto ben capire le sue intenzioni lo scorso 12 aprile dopo il triplice fischio del match con la Salernitana, esponendosi pubblicamente come mai fatto in precedenza: «Progetto? Non so, ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto.

I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto farmi da parte da questo club che mi ha dato tanto».

Stallo con l'Al-Duhail: Lotito pretende 15 milioni

Una situazione sfruttata al meglio dall'Al-Duhail che ha già convinto il calciatore con uno stipendio di circa 8 milioni, ma a mantenere lo stallo è il presidente Lotito. Come già successo con Milinkovic, il patron non ha intenzione di fare sconti al club qatariota, che per assicurarsi Luis Alberto dovrà mettere sul piatto i 15 milioni richiesti. No quindi agli 11 milioni già offerti, ne serviranno almeno altri 4 di bonus (escamotage per non considerarli nel 25% da riversare nelle casse del Liverpool). Una situazione resa ulteriormente spinosa anche da vecchie pendenze che chiede il giocatore, ma da risolvere al più presto per iniziare la ricerca del sostituto.