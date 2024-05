Tudor-Lazio, cosa sta succedendo? Il caso dopo il no di Kamada, ma non sono previsti ribaltoni

Neanche il tempo di incassare il duro colpo dell'addio di Kamada che la Lazio si ritrova all'improvviso con un nuovo caos attorno alla situazione di Tudor. Il tecnico croato aveva chiesto espressamente di riuscire a trattenere il centrocampista giapponese che invece non ha esercitato l'opzione per restare in biancoceleste lasciando così un buco importante nel suo 3-4-2-1. Nell'ambiente è tornata ancora a circolare la voce sulla possibilità di una separazione anticipata tra Tudor e la Lazio, ma la situazione non è proprio così.

Lazio, Fabiani duro su Kamada: «Subito un tentativo di estorsione». E su Luis Alberto: «Presto andrà via»

Lazio, le parole di Fabiani su Tudor

Intanto a proposito dell'ex OM si è espresso il ds Fabiani in mattinata: «Tudor oggi è il nostro allenatore. Non bisogna prendere delle parole e decontestualizzarle - ha detto a Lazio Style - io non ci vado dietro a tutto ciò. Si è detto pure che la Lazio non voleva arrivare in Champions League per non pagare i premi, ma se io metto un premio per raggiungere un obiettivo è perché voglio arrivarci.

C’è qualcuno che si diverte a seminare zizzania». Parole dure che rendono però l'idea della situazione in cui al momento si ritrova l'ambiente biancoceleste dopo una stagione ricca di alti e bassi.

Tudor deluso per Kamada, ma ancora al timone dei biancocelesti

Dentro Formello però non è così tesa l'aria. Tudor, che al momento è in Croazia con la famiglia, non ha preso bene il cambio di rotta per Kamada (prima il sì, poi il no), ma nonostante ciò non sta mettendo in dubbio la sua permanenza alla Lazio. Il tecnico dopo il vertice di domenica scorsa si era trovato sulla stessa lunghezza d'onda con Lotito e Fabiani, per questo per ora resta fiducioso sulle prossime mosse per andare a sopperire a un'assenza importante come quella dell'ex Eintracht Francoforte che si unisce a quelle di Felipe Anderson e Luis Alberto (prossimo alla cessione) e non solo. Tudor si ritroverà deluso anche a fine mercato come Sarri oppure no? Nei prossimi mesi ci sarà la risposta, ma per il momento il suo futuro è in biancoceleste nonostante qualche rumors su interessamenti di altre squadre (Bologna su tutte).