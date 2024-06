Lazio, Isaksen: «È stato un anno fantastico. Sarri? Non voleva parlarmi in inglese»

Tra i tanti giocatori protagonisti di una stagione tra alti e bassi in casa Lazio c'è anche Gustav Isaksen. L'esterno arrivato per 12 milioni più bonus dal Midtjylland non ha trovato molto spazio né con Sarri e né con Tudor. Quest'ultimo lo ha utilizzato ancora meno rispetto al tecnico precedente, al punto che il club sta riflettendo se metterlo sul mercato. Il Feyenoord ad esempio ha fatto un sondaggio e nell'affare potrebbe rientrare anche un obiettivo come Stengs, ma in tal caso sarebbe meglio piazzarlo in Italia visto il Decreto Crescita, anche se al momento la società ha chiesto a Tudor di valorizzarlo.

Lazio, le parole di Isaksen

In attesa di novità sul futuro e mentre si gode le vacanze, nel frattempo Isaksen è tornato a parlare dell'ultima stagione. Ecco come si è espresso il calciatore biancoceleste: «È stato un anno fantastico - le sue parole a VMIDTVEST - ma probabilmente c’è stato anche tanto caos.

L’Italia è un paese selvaggio dove le tre cose più importanti sono il calcio, il cibo e la religione. Lo puoi sentire chiaramente, indipendentemente da dove vieni. In una bella giornata, a Hjerk ci sono probabilmente 400 abitanti, se contiamo mia madre e mio padre. E invece a Roma solo nel centro se ne contano circa 4 milioni».

Lazio, Isaksen: «Un anno fantastico. Roma città con tanto caos»

E ancora, nell'intervista doppia col connazionale Rasmus Kristensen della Roma: «È assurdo (ride, ndr). C'è sempre così tanto traffico qui. Bisogna abituarsi. Kristensen? È bello che siamo qui l'uno per l'altro». Sulla famiglia: «È chiaro che preferirei vivere con la mia ragazza, Olivia, ma anche lei gioca a calcio, in Svezia. Non è semplice far funzionare la cosa, ma per ora va bene vivere da soli. Vivevo da solo ad Aarhus anche quando giocavo per il Midtjylland». Infine su Sarri: «Sono stato costretto a prendere lezioni di italiano perché in squadra si parla solo italiano. Sarri è venuto da me il primo giorno e mi ha detto che sapeva parlare inglese, ma che non voleva farlo. Quindi dovevo imparare l'italiano in fretta. Dopo pochi mesi conoscevo la maggior parte dei termini calcistici e ora so quasi tutte le parole».