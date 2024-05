Calciomercato Lazio: vertice positivo per Kamada, Luis Alberto verso il Qatar e nuovo tentativo per Dia

Vertice archiviato, ora è tempo delle conferme. Tudor non si è voluto sbilanciare sul mercato nell'ultima conferenza, ma l'incontro avuto con la dirigenza per ora gli ha fatto capire di essere ben saldo nel progetto Lazio: «In due mesi e mezzo abbiamo fatto un bel percorso che si è concluso con il punto di oggi. Sicuramente c'è da lavorare - ha ammesso il tecnico dopo l'1-1 contro il Sassuolo - abbiamo parlato con la società e lo faremo ancora. Lavoreremo insieme, facendo le cose giuste per migliorare».

Il tecnico croato tra l'altro aveva concluso la risposta parlando di Kamada: «Su Daichi non ci sono novità, vediamo se ci saranno in questi giorni». Novità che sono arrivate presto, visto che ieri sera a Formello è andato in scena il vertice tra l'entourage del giapponese, il presidente Lotito e il ds Fabiani. Un incontro che ha alzato di gran lunga le possibilità di una permanenza dell'ex Eintracht nella Capitale nonostante le sirene della Premier League (Crystal Palace).

Alla fine si è trovato un punto di incontro secondo il quale il calciatore diventerà il secondo più pagato in rosa.

Luis Alberto verso l'Al-Duhail, altro tentativo per Dia

Questo perché la cessione di Luis Alberto è sempre più vicina. Lo spagnolo - che l'estate scorsa aveva rinnovato il proprio contratto sino al 2027 (con opzione 2028) a 4 milioni di euro più bonus di ingaggio - ha rotto definitivamente con la Lazio, ha chiesto da tempo di poter andare via e nelle prossime ore il suo desiderio può diventare realtà. L'Al-Duhail è davvero vicino a raggiungere la richiesta di Lotito per il suo numero 10, ovvero 15 milioni (il 25% spetterà al Liverpool), e di conseguenza il trasferimento in Qatar è sempre più vicino. Fabiani per sopperire alla partenza del Mago sulla trequarti ha già preso Tchaouna dalla Salernitana e sta proseguendo il pressing su Dia nonostante le forti tentazioni dalla Premier League. A 20 milioni bonus compresi si potrebbe chiudere per entrambi.