Salernitana-Milan 2-2: rossoneri salvano il risultato al 90' con Jovic, Pioli torna in discussione

Il Milan rischia tantissimo all’Arechi di Salerno. I rossoneri pareggiano 2-2 contro la Salernitana grazie al gol al 90’ di Jovic, dopo che Fazio e Candreva avevano ribaltato il vantaggio firmato da Tomori. Il difensore poi si arrende nella ripresa per l’ennesimo infortunio muscolare. È una brutta serata anche per Zlatan Ibrahimovic, al terzo debutto in rossonero, stavolta nelle vesti di senior advisor. Pippo Inzaghi sembra aver salvato la panchina della Salernitana, mentre Stefano Pioli torna in discussione (Ignazio Abate, allenatore della Primavera, sullo sfondo). Al Milan mancano le idee di Rafael Leao e Pulisic, mentre la Salernitana può ringraziare Candreva. L’esterno, ex Lazio e Inter, fa tutto: corre, pressa, crossa, crea scompiglio nella retroguardia rossonera e segna. La gara del Diavolo inizia in discesa con il vantaggio firmato al 17’ da Tomori, bravo a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di una punizione battuta da Reijnders. Trovato il vantaggio, però, il Milan va in difficoltà. Maignan salva su una deviazione di Bennacer, vicino all’autogol, e su Kastanos, ma si arrende sul colpo di testa di Fazio, che vale l’1-1. Nella ripresa il Milan crolla. Prende gol al 63’ da Candreva, con Tomori a terra. La squadra di Inzaghi non si ferma, prosegue e raddoppia con una conclusione dell’esterno che stavolta sorprende Maignan. Jovic salva il Diavolo, ma il 2-2 è una mezza sconfitta.

