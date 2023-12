Salernitana-Milan, rissa e finale infuocato: espulso Fiorillo, cosa è successo

Il finale di Salerntiana-Milan è stato più che infuocato. La rete del 2-2 del Milan è arrivato ai margini dei minuti di recupero con Jovic che ha siglato il pareggio su sponda di Giroud in area. Poco dopo la ripresa del gioco Florenzi si è recato a bordo campo per recuperare il pallone e lì ha battibeccato con Vincenzo Fiorillo che lo ha spintonato. L'episodio ha scatenato un parapiglia a bordo campo in cui sono stati coinvolti anche i dirigenti e i membri delle due panchine.

Salernitana-Milan 2-2: rissa nel finale e pareggio Jovic in extremis

Salernitana-Milan, rissa sfiorata

I giocatori del Milan erano ampiamente innervositi dal gesto del terzo portiere, con Leao e i rossoneri che hanno cercato di farsi giutizia da soli.

A sedare la situazione ci ha pensato l'arbitro e i suoi collaboratori, con le due panchine che si sono allontanaate. In questo putiferio è volato un cartellino rosso diretto a Fiorillo che ha lasciato il terreno di gioco 5 minuti prima del fischio finale.