Ricette elettroniche, l'annuncio della Regione Lombardia: nessuna interruzione

Non ci saranno interruzioni nel servizio di invio delle ricette mediche dematerializzate in Lombardia dal 1° maggio, anche per chi non ha ancora confermato la propria scelta sui canali disponibili. Finora,con il profilo attivo ha già confermato il servizio. La Regione Lombardia sottolinea l'importanza di continuare la campagna di sensibilizzazione per massimizzare l'adesione. L'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ricorda che c'è ancora tempo per scegliere come ricevere le ricette elettroniche, tramite varie opzioni come online, sportelli ASST, medici, farmacie o l'app del fascicolo sanitario. La campagna informativa proseguirà fino al raggiungimento di un'adesione completa.