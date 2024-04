Lopetegui al Milan, può sostituire Pioli: il gesto dei tifosi rossoneri diventa virale

Il mondo Milan è in subbuglio in questi giorni. Una grande batosta alla serenità dei tifosi rossoneri è arrivata nel derby in cui l'Inter ha vinto lo scudetto. Una festa che si protrare ancora in questi giorni, con il pullman scoperto pronto a girare per la città. Intanto, mentre da una parte si esulta per la ventesima stella sopra lo stemma, sull'altra sponda del Naviglio si prepara il futuro in cui non ci sarà Stefano Pioli, ma Julen Lopetegui. Lo spagnolo è il primo nome sulla lista dei dirigenti del Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma questa scelta potrebbe incontrare gli sfavori del pubblico. Sui social, infatti, è esplosa la polemica con i milanisti che non vogiono vedere l'ex Wolverhampton alla guida di Leao e compagni.

Milan, le proteste dei tifosi

In questi giorni, in moti stanno chiedendo alla dirigenza di tornare sui propri passi e di non prendere Lopetegui. Per convincere Furlani, i milanisti hanno fato via a un hashtag su X che è andato anche in tendenza, diventando il secondo più condiviso sul social. I circa 5000 post di tifosi infuriati sono affiancati dall'hashtag «Nopetegui».

Un chiaro gioco di parole che rende chiare le idee di parte della piazza.