Empoli-Lazio 0-2: segnano Guendouzi e Zaccagni. Stop per Immobile e Luis Alberto

C'erano buone sensazioni nonostante il ko con l'Inter in casa Lazio, ma serviva una conferma e quest'ultima è arrivata. I biancocelesti tornano alla vittoria contro l'Empoli grazie al primo gol in Serie A di Guendouzi, il terzo stagionale di Zaccagni e il solito attento Provedel che infiocchetta l'ottavo clean sheet stagionale. Sarri ritrova il sorriso nello stadio che lo ha lanciato definitivamente nel grande calcio, ma perde per infortunio muscolare sia Immobile che Luis Alberto, usciti entrambi nel primo tempo.

Infortunio Immobile e Luis Alberto, cosa è successo durante Empoli-Lazio

Guendouzi sblocca il match, ma la Lazio perde Immobile e Luis Alberto

In partenza Sarri cambia solo un giocatore rispetto a quanto previsto, ovvero Gila per Casale, mentre Andreazzoli si gioca diverse sorprese come Caprile, Bastoni e Maldini, ma conferma Cancellieri punta. L'Empoli parte con un buon piglio, ci prova soprattutto con Cambiaghi, ma la Lazio al primo affondo concreto passa. Al 9' Luis Alberto e Zaccagni orchestrano la ripartenza e Guendouzi la chiude anche grazie a una deviazione portando in vantaggio i biancocelesti. Questi ultimi sembrano sbloccarsi tenendo il match sotto controllo, ma tra il 22' e il 25' - record - sono costretti a cambiare Immobile e Luis Alberto per problemi muscolari e al loro posto entrano Castellanos e Kamada. La doppia sostituzione blocca la squadra di Sarri e dà nuova linfa a quella di Andreazzoli che si fa vedere con un tiro deviato di Grassi e un sinitro a incrociare di Maldini, ma in entrambi i casi Provedel si fa trovare pronto permettendo alla Lazio di chiudere la prima frazione avanti.

Zaccagni chiude i conti: la Lazio torna alla vittoria

Quello che approccia la ripresa è un Empoli con grande fame. I padroni di casa sfiorano il pareggio al 50' con Cambiaghi che va a botta sicura col mancino, ma deve fare i conti con un superlativo Provedel. La Lazio sembra alle corde e i toscani spingono al punto che il portiere biancoceleste deve metterci una pezza infatti anche su Maldini e Fazzini. Andreazzoli fiuta la possibilità di far male gli avversari, così inserisce Kovalenko e Baldanzi, ma proprio da un errore di quest'ultimo arriva il raddoppio della Lazio. Guendouzi gli strappa il pallone e lancia un contropiede che viene concluso dal gol di Zaccagni al terzo tentativo dopo due parate di Caprile. Nel finale l'Empoli cerca una disperata rimonta con Destro, Gyasi e Marin, mentre Sarri gestisce le forze inserendo in un solo colpo Cataldi, Isaksen e Pedro. Lo spagnolo manda subito in porta Castellanos, ma quest'ultimo spreca malamente davanti al portiere, mentre di là Provedel è attento pure su Destro. La Lazio ci prova anche in extremis con Kamada, ma quello che conta sono i tre punti.