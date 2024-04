Vlahovic polemico all'uscita dal campo durante Juventus-Milan: cosa è successo con Allegri

Non ha preso per nulla bene la sostituzione Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha lasciato il campo al minuto 62 di Juventus-Milan, lasciando il posto a Milik ma non ha accettato di buon grado la scelta di Massimiliano Allegri.

Non una prestazione brillante da parte del classe 2000 ex Fiorentina che al momento del cambio ha lanciato un'occhiata per nulla amorevole al suo allenatore e poi ha anche allontanato con forza una bottiglietta. Un episodio che non è nuovo in casa Juve. In precedenza anche Federico Chiesa aveva avuto reazioni di questo tipo, essendo stato quasi sempre il primo giocatore a lasciare il campo al momento dei cambi. La reazione di Vlahovic è lo specchi della stagione della Juventus che potrebbe essere meno amara solo con la vittoria della Coppa Italia.

La spiegazione di Allegri

«Avevo bisogno di gente fresca davanti, ho messo Milik che stava bene. Non è che i primi 11 devono sempre finire la partita, Vlahovic ha fatto tante partite e volevo giocatori più freschi a partita in corso» ha spiegato Allegri nel post-partita in merito alla domanda sulla sostituzione del serbo.