Domenica 24 Dicembre 2023, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 10:06

Roma-Napoli finisce 2-0, gol di Pellegrini e Lukaku. Ecco le pagelle

RUI PATRICIO 6

MANCINI 7

LLORENTE 7

NDICKA 6,5

KRISTENSEN 7

CRISTANTE 6,5

PAREDES 5,5

Strano a dirsi ma il Napoli non lo impensierisce mai.La curva Sud lo omaggia con uno striscione, meritato per le condizioni nelle quali sta giocando. Anche ieri la solita partita attenta, senza fronzoli.Bravo ad annullare Osimhen.Qualche volta viene messo in mezzo nelle rare sovrapposizioni che il Napoli fa dal suo lato. Il meno sicuro del reparto arretrato ma alla fine è più che sufficiente, soprattutto per l'assist del 2-0.In pressione costante su Kvara, non lascia fiato al georgiano.Impiega un po' a carburare ma poi si fa sentire, non tirando mai indietro la gamba. Ha perso la lucidità del primo scorcio di stagione ma sull'impegno nulla da dire. Sale di giri nella ripresa.

In una mediana di combattenti è l'unico che sembra fuori luogo. Anche perché quando ha poi la palla tra i piedi, rallenta l'azione anziché velocizzarla.

BOVE 7

ZALEWSKI 6

BELOTTI 6,5

LUKAKU 7

EL SHAARAWY 6

AZMOUN 6

PELLEGRINI 7,5

CELIK 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Utile nei raddoppi, soprattutto quando Di Lorenzo prova l'imbucata centrale. E bravo a far ripartire l'azione come quando poi scheggia la traversa al 19'. Unico neo di un'ottima prova l'errore a tu per tu con Meret.Rientra dopo la squalifica e si limita a presidiare la fascia. L'impressione è che potrebbe anche attaccare Di Lorenzo, non in una serata di grazia, ma Nicola preferisce non rischiare.Corre, tanto. Rincorre (spesso fino all'area difensiva) ancora di più. Palloni toccati? Pochi. Ma quelli a sua disposizione li trasforma sempre in qualcosa di positivo come l'assist a Bove, non sfruttato dal centrocampista.La sfida con Juan Jesus è all'insegna dei colpi proibiti. Romelu e il brasiliano se le danno di santa ragione, spesso e volentieri quando Colombo è girato. Bravo come al solito quando gioca da pivot, spalle alla porta. Il problema è che andrebbe messo in condizione di tirare più spesso. Perché se ha il pallone buono, come sul 2-0, non perdona.Regala la spinta che serveQuando entra succede sempre qualcosa di positivoIl gol che ci voleva. Per la Roma e per lui. E soprattutto per mettere a tacere tante male lingue. Perché un conto è giocare male. Un altro accanirsi su un ragazzo che negli ultimi tempi ne ha vissute tante, tra infortuni e allusioni pesanti sulla sua vita privata.Attento sugli assalti finali del Napoli.